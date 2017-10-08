Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Иран в финансовой поддержке и торговле с Северной Кореей (КНДР). Об этом глава США заявил в интервью телеканалу TBN, передает РБК-Украина.

"Они вызывают проблемы. Они (иранцы, – ред.) финансируют КНДР, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я уверен, что они ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо", – заявил Трамп.

По его словам, напрямую это не имеет отношения к ядерной сделке, однако, по мнению президента, все же относится – "это называется духом соглашения".

"Иран – это плохие парни, и так к ним и следует относиться", – резюмировал глава США.

Напомним, Дональд Трамп планирует объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном как не отвечающей национальным интересам страны.

Ранее сообщалось, что президент США выступит с соответствующим заявлением Конгрессу 12 октября и представит обновленную стратегию страны в отношении Ближнего Востока.