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Главная » Мир » Ким Чен Ын подарил младшей сестренке высокий пост в партии

Ким Чен Ын подарил младшей сестренке высокий пост в партии

Ким Чен Ын подарил младшей сестренке высокий пост в партии
Ким Чен Ын и Ким Е Чжон / Фото: AFP

Ким Е Чжон стала заместителем члена Политбюро ЦК партии

08.10.17 11
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын повысил свою сестру Ким Е Чжон, назначив ее на новый политический пост и приблизив к верхушке власти. Об этом сообщает агентство AFP, имеющее офис в КНДР, передает Европейская правда.

Младшую сестру северокорейский лидер назначил на должность заместителя члена Политбюро ЦК партии.

Повышение 28-летней Ким Е Чжон произошло на съезде Трудовой партии в Пхеньяне 7 октября. Эту информацию также подтвердило северокорейское агентство ЦТАК.

Ранее Ким Е Чжон занималась информационной деятельностью в партии.

В последнее время сестра часто сопровождала Ким Чен Ына в "полевых поездках" и других мероприятиях, и была задействована в агитационных действиях партии.

Напомним, Ким Чен Ын и его сестра являются детьми Кима Чен Ира и его третьей жены, бывшей танцовщицы Ко Йонг Ху. Ким Чен Ын пришел к власти после смерти отца в декабре 2011 года.

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