Тысячи людей собрались в воскресенье, 8 октября, в центре Барселоны, чтобы протестовать против планов каталонского правительства об отделении от остальной Испании. Об этом сообщает Европейская правда El Mundo.

Люди собрались на центральной площади города, держа испанские и каталонские флаги. Демонстранты скандируют "Каталония – Испания" и призывают отправить в тюрьму президента Каталонии Карлеса Пучдемона.

Протесты проходят через неделю после того, как в Каталонии состоялся референдум по отделению, который официальный Мадрид считает незаконным.

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Напомним, в понедельник, 9 октября, должно состояться заседание каталонского парламента, на котором рассмотрят результаты референдума, на котором, по данным властей автономии, около 90% избирателей проголосовали за независимость.

Конституционный суд Испании запретил проведение сессии, однако депутаты все равно намерены провести заседание.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.