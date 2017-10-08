Ураган "Нейт" ослабел до тропического шторма

Стихия движется на север со скоростью порядка 37 км/ч

Ураган "Нейт" вновь стал тропическим штормом, ожидается его дальнейшее ослабевание. Об этом говорится на сайте Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), передает 112 Украина.

Ранее сегодня сообщалось, что "Нейт" приблизился к городу Билокси американского штата Миссисипи, который расположен на берегу Мексиканского залива.

По данным метеорологов, скорость ветра достигала 110 км/ч. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 37 км/ч.

Напомним, 7 октября в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссисипи.

Жертвами "Нейта" в Центральной Америке стали более 20 человек. Ураган пронесся над Центральной Америкой, от него больше всего пострадали Никарагуа, Гондурас и Коста-Рика.