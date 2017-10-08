Тегеран пообещал приравнять американских военных к бойцам ИГИЛ

Иран и США находятся в жесткой конфронтации

Иран предупредил США о последствиях в случае принятия новых санкций и объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Если новости о глупости американского правительства правдивы, и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняет армию США к "Исламскому государству" во всем мире и особенно на Ближнем Востоке", — заявил главнокомандующий корпуса, бригадный генерал Мохаммад Али Джаафари.

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Также, по его словам, США должны будут переместить свои военные базы, расположенные в регионе, за пределы радиуса поражения иранскими ракетами в 2 тыс. км.

"Дополнительные санкции положат конец шансам на будущий диалог с США", - констатировал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР и отметил, что с "плохими парнями" нужно поступать соответственно. 12 октября американский президент намерен выступить с речью, в которой изложит стратегию страны касательно Ирана.