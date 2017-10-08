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Видео В Москве сгорел крупнейший торговый центр

<span class="label red">Видео</span> В Москве сгорел крупнейший торговый центр

Взрывы на территории "Синдики" МЧС объясняет обрушением

08.10.17 278
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Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" возросла до 55 тыс. квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.

Об этом журналистам сообщил представитель ГУ МЧС по Московской области.

Как сообщает ТАСС, сил и средств на месте тушения пожара достаточно. "Что касается взрывов, то это идет обрушение. На стоянке есть единицы техники, которые не были эвакуированы. Имеются газовые баллоны", - добавил представитель главка МЧС. Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин, хлопки продолжаются до сих пор.

В тушении принимают участие три вертолета, которые осуществили 62 сброса воды. "Три вертолета в общей сложности сбросили уже 310 тонн воды. Они продолжают работу", - сообщили в пресс-службе ведомства.  

Отмечается, что строительный центр "Синдика" был открыт в 2014 году. Это один из крупнейших торговых центров строительных и отделочных материалов в Москве, его общая площадь составляет более 130 тыс. кв. метров. На двух этажах ТЦ находятся более 1200 магазинов и фудкорт. 

Напомним, частный детсад во Львове, где произошел пожар, работал без лицензии.

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