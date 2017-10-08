Наталью Поклонскую предложили канонизировать

На сайте петиций Сhange.org появилось предложение канонизировать депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую.
"Я уверен, что Натальи Поклонская, первая увидевшая мироточащий бюст Николая, которая, не щадя себя и своей жизни ведет непримеримую борьбу со злом - достойнейший кандидат на канонизацию при жизни", - отметил автор петиции, добавив, что канонизация поможет депутату "усилить борьбу над черными силами зла".
Отметим, Поклонская сообщила, что 2 марта, в день отречения Николая II от престола (по старому стилю), увидела, как бюст императора, установленный у часовни при здании прокуратуры в Симферополе.
Напомним, Поклонская не увидит постельную сцену "святого угодника Божьего".