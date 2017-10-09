Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Турки начнут изучать религию уже с четырех лет

Турки начнут изучать религию уже с четырех лет

Турки начнут изучать религию уже с четырех лет
Фото: Ислам и семья - LiveJournal

Предполагаемое время занятий с представителями муфтиятов - шесть часов в неделю

09.10.17 57
100

Министерство образования Турции решило совместно с муфтиятами различных провинций ввести дополнительные уроки религии для детей.

Такие договоренности министерства и муфтиятов уже заключены в провинциях Анталья и Болу, сообщает Интерфакс со ссылкой на NewsTurk.

Отмечается, что уроки религии являются обязательным предметом с четвертого класса школы. Теперь же их планируется проводить в детских садах уже с четырехлетними детьми.

Предполагаемое время занятий с представителями муфтиятов - шесть часов в неделю. В начальных классах время для дополнительных уроков религии будет ограничено "свободными часами".

Напомним, Гриневич разъяснила суть закона об образовании генсеку Совета Европы.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Турция заявила о начале военной операции в сирийской провинции ИдлибВ Киеве проректор университета присвоила 700 тысяч гривен, выделенных на обучение инвалидов и сиротГриневич разъяснила суть закона об образовании генсеку Совета Европы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 4571
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5306
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 3738
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 2704
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 1902
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1195
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3175
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2077
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2241
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1610
  1. Как Femen Путина с днем рождения поздравляла 2132 / 2422
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 1741 / 27997
  3. Появились подробности смерти 54-летнего спортсмена на марафоне в Киеве 1708 / 1943
  4. Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт 1697 / 1961
  5. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 1696 / 2016
  6. В Украине выпал первый снег 1664 / 1841
  7. Сегодня над Украиной будут летать дракониды – октябрьский метеорный поток 1373 / 1612
  8. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 1259 / 1902
  9. 8 причин прокрастинации. Почему люди не доводят начатое до конца 1147 / 1354
  10. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 1100 / 4571
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 17 / 27997
  2. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 14 / 4571
  3. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 10 / 1902
  4. 8 причин прокрастинации. Почему люди не доводят начатое до конца 9 / 1354
  5. Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт 8 / 1961
  6. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 7 / 6147
  7. Сегодня над Украиной будут летать дракониды – октябрьский метеорный поток 6 / 1612
  8. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 5 / 2016
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 5 / 30881
  10. Методология возвращения Крыма и Донбасса будет разной 4 / 1234
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.