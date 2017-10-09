Между Турцией и США продолжается визовая война

Посольство Турции в США ответило на действия США и приостановило выдачу неиммиграционных виз гражданам США.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
"Недавние события заставили турецкое правительство провести переоценку приверженности правительства Соединенных Штатов безопасности турецких миссий и персонала", - сообщили в посольстве Турции в США.
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Отметим, ранее посольство США в Анкаре приняло решение временно прекратить выдачу неиммиграционных виз для граждан Турции.
Решение принято в связи с арестом властями Турции работника консульства США в Стамбуле.
Его обвинили в сотрудничестве с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает ответственным за попытку военного переворота в июле 2016 года.
Напомним, 9 октября Украину посетит Эрдоган.