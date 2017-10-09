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Главная » Мир » Инвестиции Газпрома может заблокировать Еврокомиссия

Инвестиции Газпрома может заблокировать Еврокомиссия

Инвестиции Газпрома может заблокировать Еврокомиссия
Фото из открытых источников

Мечтам России о монополизации поставок в Европу газа балтийским маршрутом таким образом будет положен конец

09.10.17 70
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Брюссель хочет заблокировать инвестиции Газпрома посредством изменения директивы.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Уже в конце ноября Европейская комиссия должна обнародовать просмотр газовой директивы, чтобы правила так называемого третьего энергетического пакета охватывали такие проекты, как "Северный поток-2".

Как сообщается, новые требования должны касаться всех проектов, которые будут запущены с 1 января 2018 года. Если новые правила войдут в действие, Газпром будет обязан выполнить условия, которые могут сделать его проект убыточным.

Сейчас продолжаются консультации относительно планируемых изменений в Европейской комиссии.

Если они получат поддержку главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и их одобрит большинство евродепутатов и правительств стран ЕС, это будет означать конец мечтаний России о монополизации поставок в Европу газа балтийским маршрутом, который идет в обход Украины.

Напомним, Газпром построил 300 км "Турецкого потока".

 

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