Легендарного Амана Тулеева отправят в отставку, - СМИ

Решение о смене главы Кемеровской области Амана Тулеева будет принято после президентских выборов 2018 года. Его, скорее всего "с почетом проводят на пенсию".

Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишет РБК.

Собеседники издания заметили, что уйти до марта 2018 года Тулеев может только в случае резкого ухудшения здоровья. Это связано с тем, что глава Кузбасса может обеспечить высокий процент голосования за Владимира Путина.

Отмечается, что СМИ начали сообщать о возможной отставке Тулеева в мае 2017 года, когда он ушел в отпуск для операции на позвоночнике. В августе Тулеев вернулся в Кемерово, свое первое совещание после операции он провел в инвалидной коляске.

73-летний Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года.

Напомним, Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты РФ.