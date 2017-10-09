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Главная » Мир » Фигурант дела о крупнейшей взятке в истории минобороны РФ признал вину

Фигурант дела о крупнейшей взятке в истории минобороны РФ признал вину

Фигурант дела о крупнейшей взятке в истории минобороны РФ признал вину
Иллюстративное фото

Алексей Гринюк начал сотрудничать со следствием

09.10.17 264
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Один из фигурантов дела о крупнейшей в истории Минобороны РФ взятке в 368 миллионов рублей признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Об этом пишет "Коммерсант". Начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа ведомства Алексей Гринюк отвечал за подготовку контракта со стороны Минобороны. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и получении особо крупной взятки.

О расследовании уголовного дела о рекордной взятке стало известно в сентябре. Ранее в ходе следствия были задержаны начальник отдела техобеспечения продовольственного управления МО РФ Александр Вакулин и его руководитель — начальник продовольственного управления Александр Бережной.

При выполнении госконтракта на поставку спецтехники Вакулин совершил хищение не менее 20 миллионов рублей бюджетных средств. По данным следствия, он также получил от руководителя коммерческой организации в Москве и Московской области через посредника в составе организованной группы взятку в особо крупном размере — 368 миллионов рублей. Бережному инкриминируются те же преступления.

Напомним, СБУ поймала чиновников, требовавших "откаты" за восстановление Донбасса.

 

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