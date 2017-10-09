Лондон и Брюссель начинают пятый раунд переговоров по Brexit

Это последняя встреча перед саммитом ЕС, который состоится 19 октября

Великобритания и Евросоюз начинают пятый этап переговоров по Brexit. Это последняя встреча перед саммитом ЕС, который состоится 19 октября.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на AFP.

Это заседание имеет важное значение, поскольку на саммите лидеры Евросоюза должны будут решить, переходить ли к торговой части переговоров. По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, прогноз довольно мрачный. Он предупредил, что на этой неделе нужны "чудеса", чтобы добиться необходимого прогресса и получить положительное решение на саммите.

Брюссель в свою очередь обеспокоен кризисом руководства в Британии после того, как в Консервативной партии стали призывать к отставке премьера Терезы Мэй. Ожидается, что сегодня Мэй выступит перед парламентариями и скажет об ожидании "лидерства и гибкости" от 27 государств ЕС.

"Мы ожидаем перехода на следующий этап, а мяч на их поле. Но я настроена оптимистично, и мы получим положительный ответ", - заявила ранее Мэй.

Напомним, ЕС начинает переговоры о Brexit с британской оппозицией.