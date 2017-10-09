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Главная » Мир » Миллиардер из Китая вернул к жизни родную деревню

Миллиардер из Китая вернул к жизни родную деревню

Миллиардер из Китая вернул к жизни родную деревню
Фото: cpc.people.com

Цзян потратил 10 млн юаней ($1,5 млн) на прокладку дорог, водопровода и постройку оздоровительного центра

09.10.17 153
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Бизнесмен из китайской провинции Сычуань помог жителям родной деревни спастись от бедности.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на China Daily.

Цзян Ицзя родился в деревне Гунши в семье бедных фермеров. Цзян был одним из шести детей и часто голодал в детстве. В 20 лет юноша поступил на службу в Народно-освободительную армию Китая (НОАК).

Через 19 лет он ушел в отставку, а накопленные 80 тыс. юаней ($12 тыс.) вложил в открытие собственного дела. Предприниматель открыл компании по транспортировке и торговле продовольственными товарами в Пекине, автономном районе Внутренняя Монголия и на северо-востоке Китая.

К 2007 году Цзян стал мультимиллионером и решил вернуться домой помогать жителям родной деревни. Гунши была глухой деревушкой с ветхими домами и соломенными крышами. Теперь в Гунши построили многоквартирные дома, проложили асфальтовые дороги. Местным жителям стало проще передвигаться по уезду Пэнси.

Цзян обучил деревенских жителей новейшим сельскохозяйственным технологиям. Кроме того, он подарил землякам 500 страусов. Держать страусов выгодно: одна птица может принести 1200 юаней ($180) в год, а яйцо продают за 100 юаней. Чтобы помочь людям вырастить страусов, он посоветовал засадить 67 га деревьями грецких орехов. Страусам нравится питаться плевелом, который растет под этими деревьями.

По словам Цзяна, он потратил 10 млн юаней ($1,5 млн) собственных денег на прокладку дорог, водопровода и постройку оздоровительного центра.

Цзян также организовал постройку цветочных теплиц, пруда для рыб и пчеловодческую ферму, которая насчитывает 300 ульев. Он потратил еще 7 млн юаней на строительство общественного комплекса площадью 4 тыс. кв. м со спортзалом, библиотекой и классными комнатами для мультимедийного обучения и уроков каллиграфии. Доходы местных жителей значительно повысились, и почти все смогли переехать в новые дома.

Напомним, за 9 месяцев в Китае раскрыто почти 6 тысяч финансовых пирамид.

 

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