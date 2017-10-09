Франция не намерена признавать независимость Каталонии

Судьба региона не может быть определена только одним голосованием

Франция не признает отделения Каталонии от Испании в случае провозглашения автономией независимости в одностороннем порядке. Об этом в интервью одному из телеканалов заявила министр по Европейским делам Франции Натали Луазо, передает Радио Свобода.

"Судьба Каталонии не может быть определена голосованием, организованным движением за независимость чуть более недели назад", - отметила Луазо.

Она подчеркнула, что каталонский кризис необходимо решить с помощью диалога на всех уровнях испанской политики.

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По ее словам, признание независимости Каталонии станет автоматическим выходом из Европейского союза.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.