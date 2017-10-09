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Главная » Мир » Франция не намерена признавать независимость Каталонии
Референдум за независимость Каталонии

Франция не намерена признавать независимость Каталонии

Франция не намерена признавать независимость Каталонии
Фото из открытых источников

Судьба региона не может быть определена только одним голосованием

09.10.17 64
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Франция не признает отделения Каталонии от Испании в случае провозглашения автономией независимости в одностороннем порядке. Об этом в интервью одному из телеканалов заявила министр по Европейским делам Франции Натали Луазо, передает Радио Свобода.

"Судьба Каталонии не может быть определена голосованием, организованным движением за независимость чуть более недели назад", - отметила Луазо.

Она подчеркнула, что каталонский кризис необходимо решить с помощью диалога на всех уровнях испанской политики.

По ее словам, признание независимости Каталонии станет автоматическим выходом из Европейского союза.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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