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Главная » Мир » Великобритания готовится к возможной войне с КНДР, - СМИ
Великобритания готовится к возможной войне с КНДР, - СМИ
Британский авианосец R 08 Queen Elizabeth / Фото из открытых источников

Великобритания готовится к возможной войне с КНДР, - СМИ

Новый английский авианосец могут ввести в эксплуатацию раньше запланированных сроков

09.10.17 424
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Великобритания начала подготовку к возможному началу войны с КНДР и своему возможному участию в ней. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, усиление напряженности на Корейском полуострове побудило британских чиновников составить военные планы на случай боевых действий. Среди них - развертывание нового авианосца HMS Queen Elizabeth до окончания всех необходимых испытаний.

"У нас достаточно кораблей - эсминцы Type-45, фрегаты Type-23. Новейший авианосец можно было бы поставить на службу раньше, если ситуация станет сложной", - заявили в британском правительстве.

Сообщается, что авианосец HMS Queen Elizabeth планировалось ввести в эксплуатацию не раньше 2020 года. Его досрочное развертывание можно сравнить с ситуацией войны за Фолклендские острова. Тогда досрочно ввели в эксплуатацию авианосец HMS Illustrious.

"Тогда это была реакция для защиты нашей территории. В случае войны с Северной Кореей Великобритания будет частью большой коалиции. Мы посмотрим, что сможем сделать", - заявил источник в британских вооруженных силах.

Напомним, напряженность в регионе заметно увеличилась с того момента, как Северная Корея осуществила шестое, и на сегодняшний день самое мощное, ядерное испытание 3 сентября.

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