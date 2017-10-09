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Главная » Мир » С Землей разминулся астероид размером с челябинский метеорит

С Землей разминулся астероид размером с челябинский метеорит

С Землей разминулся астероид размером с челябинский метеорит
Иллюстрация из открытых источников

Космический объект подлетел к Земле на какие-то 13,2 миллиона километров

09.10.17 153
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Сегодня с Землей разминулся небольшой астероид, похожий по своим размерам и траектории движения на прародителя метеорита, упавшего на Челябинск в феврале 2013 года.

Данный астероид был открыт обсерваторией Маунт-Леммон на прошлых выходных и получил имя 2017 TB1, пишет РИА "Новости".

По текущим оценкам ученых, его диаметр составляет от 27 до 67 метров, что примерно равно предположительным размерам астероида, взорвавшегося над Уралом зимой 2013 года.

Сегодня в 7 часов утра по Киеву он сблизился с Землей на минимальное расстояние, соответствующее 34 дистанциям между Луной и нашей планетой, или 13,2 миллиона километров.

Самая далекая точка его орбиты находится у внутренней границы главного пояса астероидов за орбитой Марса, на расстоянии примерно в 1,8 раза большем, чем дистанция между Солнцем и Землей, а самая ближняя к Солнцу – на примерно том же расстоянии, что и орбита Земли. Этой точки, как показывают текущие расчеты ученых, он достиг 5 октября этого года, после чего начал обратное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов, встретившись с Землей.

По расчетам астрономов, он вернется к нашей планете примерно через 600 дней.

Напомним, 7 и 8 октября украинцы могли наблюдать в небе так называемый звездный дождь.

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