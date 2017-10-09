Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » США отправили в Пуэрто-Рико самолет с долларами
США отправили в Пуэрто-Рико самолет с долларами
Фото из открытых источников

США отправили в Пуэрто-Рико самолет с долларами

На острове закончились наличные

09.10.17 98
000

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли направил в Пуэрто-Рико самолет с долларовыми банкнотами. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом Дадли отреагировал на обращение глав крупнейших банков Пуэрто-Рико к Федеральной резервной системе США, в которой они пожаловались на то, что страна после урагана "Мария" столкнулась с острым дефицитом наличных.

Банки Пуэрто-Рико получили запросы от корпоративных клиентов на выдачу сотен тысяч долларов наличными для выплаты зарплат. К банкоматам, работу которых удалось восстановить после урагана, выстроились огромные очереди.

Глава банка Popular Inc. Ричард Каррион, который был одним из авторов обращения к ФРС, подтвердили, что самолет с наличными долларами прибыл в Пуэрто-Рико, не став уточнять, банкноты на какую сумму находились на его борту.

"Мы ожидали, что возникнут сложности с наличными. Но не ожидали такого масштаба", — заявил один из подписавших обращение к ФРС США Ричард Каррион, глава крупнейшего по объему депозитов банка страны — Popular Inc.

Напомним, ураган "Мария", прошедший через Пуэрто-Рико 20 сентября, вызвал на острове огромные разрушения. В частности, в Пуэрто-Рико было практически полностью прервано централизованное электроснабжение. В результате урагана на острове, по последним данным, погибли 39 человек.

Пуэрто-Рико находится под управлением правительства США. У США и Пуэрто-Рико общая валютная система.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Между Турцией и США продолжается визовая войнаТрамп обвинил Иран в финансировании Северной КореиУраган "Нейт" обрушился на штат Миссисипи

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 4875
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5455
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 3821
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 2872
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2115
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1268
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3324
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2146
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2310
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1663
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2232 / 28602
  2. Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт 2224 / 2718
  3. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 2222 / 2477
  4. Как Femen Путина с днем рождения поздравляла 2169 / 2461
  5. Появились подробности смерти 54-летнего спортсмена на марафоне в Киеве 1860 / 2069
  6. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 1805 / 2073
  7. В Украине выпал первый снег 1733 / 1922
  8. Сегодня над Украиной будут летать дракониды – октябрьский метеорный поток 1638 / 1838
  9. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 1399 / 2115
  10. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 1297 / 4875
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 17 / 28602
  2. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 17 / 4875
  3. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 12 / 2115
  4. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 12 / 1221
  5. 8 причин прокрастинации. Почему люди не доводят начатое до конца 9 / 1507
  6. Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт 9 / 2718
  7. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 9 / 2477
  8. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 8 / 2073
  9. Сегодня над Украиной будут летать дракониды – октябрьский метеорный поток 7 / 1838
  10. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 7 / 6164
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.