США отправили в Пуэрто-Рико самолет с долларами

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли направил в Пуэрто-Рико самолет с долларовыми банкнотами. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом Дадли отреагировал на обращение глав крупнейших банков Пуэрто-Рико к Федеральной резервной системе США, в которой они пожаловались на то, что страна после урагана "Мария" столкнулась с острым дефицитом наличных.

Банки Пуэрто-Рико получили запросы от корпоративных клиентов на выдачу сотен тысяч долларов наличными для выплаты зарплат. К банкоматам, работу которых удалось восстановить после урагана, выстроились огромные очереди.

Глава банка Popular Inc. Ричард Каррион, который был одним из авторов обращения к ФРС, подтвердили, что самолет с наличными долларами прибыл в Пуэрто-Рико, не став уточнять, банкноты на какую сумму находились на его борту.

"Мы ожидали, что возникнут сложности с наличными. Но не ожидали такого масштаба", — заявил один из подписавших обращение к ФРС США Ричард Каррион, глава крупнейшего по объему депозитов банка страны — Popular Inc.

Напомним, ураган "Мария", прошедший через Пуэрто-Рико 20 сентября, вызвал на острове огромные разрушения. В частности, в Пуэрто-Рико было практически полностью прервано централизованное электроснабжение. В результате урагана на острове, по последним данным, погибли 39 человек.

Пуэрто-Рико находится под управлением правительства США. У США и Пуэрто-Рико общая валютная система.