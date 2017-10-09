Коалиционные переговоры в Германии начнутся 11 октября

В консультациях примут участие блок ХДС/ХСС, СвДП и "Союз-90"/"зеленые"

Предварительные консультации по созданию правительственной коалиции германском Бундестаге начнутся уже в среду, 11 октября. На этом день назначены двусторонние переговоры победившего на выборах блока ХДС/ХСС со Свободной демократической партией (СвДП) и "Союзом-90"/"зелеными".

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, передает DW.

На следующий день СвДП и "зеленые" намерены провести совместные консультации, а в пятницу, 13 октября, впервые должна состояться общая встреча представителей всех трех политических сил.

По словам Меркель, хорошим основанием для коалиционных консультаций и последующих переговоров должен стать достигнутый накануне партнерами по партийному блоку ХДС/ХСС компромисс по вопросу о верхней границе числа принимаемых беженцев. Между тем "зеленые" отвергают предложения консерваторов по этому вопросу.

Напомним, на выборах в Германии победил блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель, получив 33% голосов. По сравнению с выборами 2013 года ХДС потерял 7,3% голосов, ХСС – 1,2%.

Социал-демократическая партия Германии получила 20,5% голосов. Это – наихудший результат социал-демократов за все время после Второй мировой войны.

Правопопулистская Альтернатива для Германии заняла третье место, получив 12,6% голосов. Эта партия впервые попала в Бундестаг.