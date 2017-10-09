Евросоюз и Совет Европы призвали Беларусь запретить смертную казнь

Европейский союз и Совет Европы призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. Соответствующее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни опубликовано на сайте Совета Европы, передают мировые СМИ.

"Совет Европы и Европейский союз призывают все европейские государства ратифицировать протоколы к Европейской конвенции о правах человека, которые запрещают смертную казнь. Они настоятельно призывают Республику Беларусь, единственную европейскую страну, все еще применяющую смертную казнь, ввести мораторий на смертную казнь в качестве решительного шага, приближающего страну к общеевропейским правовым стандартам", - говорится в заявлении.

Напомним, Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были приведены в исполнение четыре смертных приговора, в 2017 – три.