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Главная » Мир » Евросоюз и Совет Европы призвали Беларусь запретить смертную казнь

Евросоюз и Совет Европы призвали Беларусь запретить смертную казнь

Евросоюз и Совет Европы призвали Беларусь запретить смертную казнь
Фото из открытых источников

Сегодня - Всемирный день борьбы против смертной казни

09.10.17 82
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Европейский союз и Совет Европы призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. Соответствующее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни опубликовано на сайте Совета Европы, передают мировые СМИ.

"Совет Европы и Европейский союз призывают все европейские государства ратифицировать протоколы к Европейской конвенции о правах человека, которые запрещают смертную казнь. Они настоятельно призывают Республику Беларусь, единственную европейскую страну, все еще применяющую смертную казнь, ввести мораторий на смертную казнь в качестве решительного шага, приближающего страну к общеевропейским правовым стандартам", - говорится в заявлении.

Напомним, Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были приведены в исполнение четыре смертных приговора, в 2017 – три.

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