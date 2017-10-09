Российские федеральные телеканалы умолчали о митингах оппозиции

Федеральные телеканалы РФ за выходные ни разу не упомянули о прошедших в субботу, 7 октября, и в воскресенье, 8 октября, акциях протеста сторонников Алексея Навального. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на результаты анализа, проведенного Медиалогией.

Первый канал, Россия 1, Россия 24, НТВ и ТВ Центр за 7 и 8 октября ни разу не упомянули прошедшие митинги. Из радиостанций активней всего митинги освещало "Эхо Москвы", в эфире которых их упомянули 110 раз. На Business FM насчитали только восемь упоминаний, на Коммерсантъ-FM — три сообщения. Вести FM ни разу не упомянули об акциях.

Из изученных Дождем федеральных газет об акциях написали Ведомости, Коммерсант и РБК. В номере Ведомостей в понедельник вышла заметка под заголовком "Петербург обогнал Москву" и авторская колонка "Тонус протеста". В газете РБК протестам также был посвящен первый разворот.

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В печатном номере газеты Коммерсант протесты упомянули в контексте возбужденного следственным комитетом дела о смерти женщины, к которой из-за перекрытых улиц не успела машина скорой помощи.

Напомним, акции протеста сторонников Алексея Навального, которые требовали допуска оппозиционера к президентским выборам, прошли по всей России в субботу, 7 октября. Самыми массовыми оказались акции в Москве и Санкт-Петербурге — городские власти их не согласовали. На акции в Москве был задержан и позже отпущен один человек, в Санкт-Петербурге задержали 40 человек, их всех также отпустили. Задержания также продолжались на следующий день, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади задержали 18 человек, в Москве девять человек задержали на Манежной площади, 14 — у здания Госдумы.