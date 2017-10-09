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Главная » Мир » В России предлагают "предупреждать" страны, вмешивающиеся в дела РФ

В России предлагают "предупреждать" страны, вмешивающиеся в дела РФ

В России предлагают "предупреждать" страны, вмешивающиеся в дела РФ
Фото: vedomosti.ru

Инициативу рассмотрит Совет Федерации

09.10.17 668
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Комиссия Совета Федерации (верхняя палата российского парламента) по защите госсуверенитета предложила дать МИД РФ полномочия выносить предупреждения тем странам, которые "систематически вмешиваются во внутренние дела России". Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов, передает Медуза.

Для таких стран планируют "предусмотреть возможность введения особого характера отношений", а после каждого факта вмешательства посол будет заявлять протест.

Что будет на практике означать "особый характер отношений", Климов не уточнил.

Новую инициативу планируют рассмотреть на заседании Совета Федерации 10 октября.

Ранее комиссия Совета Федерации заявила о якобы вмешательстве в российские выборы со стороны США. Утверждалось, что в Россию направляют деньги для поддержки определенных кандидатов на посты глав регионов.

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