На выборах президента ПАСЕ лидирует киприотка

Первый тур выборов президента ПАСЕ не выявил победителя. Об этом сообщил на заседании председательствующий Роджер Гейл, передает Европейская правда.
Бюллетени для голосования взяли 212 депутатов, 126 из них поддержали главу делегации Кипра Стеллу Кириакидис. 84 депутатов проголосовали за литовского депутата Эмануэлиса Зингериса, 2 бюллетеня признаны недействительными.
По правилам ассамблеи, для объявления победителя в первом туре он должен набрать минимум 152 голоса. Назначен второй тур. В случае, если он также не выявит победителя, будет объявлен третий тур с избранием победителя простым большинством голосов.
Таким образом, депутат с Кипра имеет высокие шансы быть избранной на пост президента ассамблеи.
Напомним, в конце марта 2017 года в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что он не был уполномочен ассамблеей или его органами на осуществление такого визита.
После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.
Аграмунт подал в отставку 6 октября – по его словам, по состоянию здоровья. Ранее голосование в ПАСЕ за отставку Аграмунта было назначено на 9 октября.
Исполняющим обязанности главы ПАСЕ автоматически стал сэр Роджер Гейл, старший вице-президент ассамблеи.