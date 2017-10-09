Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу

Швеция напугана стадом радиоактивных кабанов, которые мигрируют на север через всю страну. Тревогу забил эколог Ульф Фрикман. На прошлой неделе он оповестил охотников города Евле, расположенного в 170 км от Стокгольма, про опасно высокий уровень радиации местных кабанов.

Один из охотников убил хряка с превышающей в 10 раз нормой радиации. Высокий радиационный фон животного, по мнению эколога, связан с Чернобыльской трагедией, после которой Швецию накрыло радиоактивным облаком.

Анализ убитого кабана показал уровень радиации в 16 тыс. беккерелей на килограмм при допустимых 1,5 тыс. Ульф Фрикман утверждает, что это самый высокий зафиксированный показатель заражённости животного за всё время его исследований.

Сразу после Чернобыльской катастрофы уровень загрязнения некоторых лосей и кабанов в Швеции достигал 50 тыс. беккерелей на килограмм

Ранее его команда протестировала 30 кабанов, результаты показали, что лишь у шести из них нормы радиации были ниже допустимых. Исследование провели в 2017 году.

"Когда они достигнут наших самых загрязнённых территорий, мы ожидаем 40 тыс. беккерелей на килограмм, что очень похоже на уровень радиации, зафиксированный в 1986 году" — говорит Фрикман.

"Причиной загрязнения хряков является их способ питания. В отличие от оленей и лосей, которые ищут еду в кустах, хряки поедают всё, что растет на земле, то есть контактируют с радиационным грунтом", — поясняет эколог.

Фермеры боятся запрета охоты на диких кабанов, так как это может привести к стремительному росту популяции. Председатель ассоциации местных крестьян Миа Бродин считает, что хряки способны нанести значительный урон не только урожаю и полям, но даже сельскохозяйственной технике.

Сразу после Чернобыльской катастрофы уровень загрязнения некоторых лосей и кабанов в Швеции достигал 50 тыс. беккерелей на килограмм. Евле — первый город, который стал бить тревогу на международном уровне сразу после Чернобыльской трагедии. Это случилось после того, как работники местной АЭС не смогли пройти радиационный контроль.

По материалам: The Telegraph

Перевод Даниила Непочатова