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Главная » Мир » ПАСЕ и со второго раза не смогла избрать президента

ПАСЕ и со второго раза не смогла избрать президента

ПАСЕ и со второго раза не смогла избрать президента
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Третий тур выборов состоится утром 10 октября

09.10.17 19
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В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) состоялся второй тур выборов президента, но он, как и первый, не выявил победителя. Об этом сообщил на заседании председательствующий Роджер Гейл, передает Европейская правда.

Бюллетени для голосования взял 191 депутат, 121 из них поддержали главу делегации Кипра Стеллу Кириакидис. 69 депутатов отдали голоса в пользу представителя Литвы – Эмануэлиса Зингериса, еще 1 бюллетень был без отметок.

Несмотря на то, что киприотка имеет значительное преимущество над своим соперником, голосов для ее избрания оказалось недостаточно. По правилам ПАСЕ, для победы необходимо было получить большинство от списочного количества депутатов – 152 голоса.

Гейл объявил о проведении третьего тура выборов, он состоится утром во вторник, 10 октября. На этом голосовании абсолютное большинство не является обязательным, достаточно относительного большинства. Таким образом, во вторник представительница Кипра скорее всего будет избрана на должность президента парламентской ассамблеи.

Напомним, в конце марта 2017 года в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что он не был уполномочен ассамблеей или его органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

Аграмунт подал в отставку 6 октября – по его словам, по состоянию здоровья. Ранее голосование в ПАСЕ за отставку Аграмунта было назначено на 9 октября.

Исполняющим обязанности главы ПАСЕ автоматически стал сэр Роджер Гейл, старший вице-президент ассамблеи.

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