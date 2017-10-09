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Главная » Мир » Глава Пентагона считает необходимым готовиться к военному конфликту с КНДР

Глава Пентагона считает необходимым готовиться к военному конфликту с КНДР

Глава Пентагона считает необходимым готовиться к военному конфликту с КНДР
Джеймс Мэттис / Фото: ЕРА

Вашингтон и ООН продолжают предпринимать дипломатические усилия для разрешения ситуации

09.10.17 59
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские военные должны готовиться к силовым вариантам разрешения ситуации с Северной Кореей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Единственное, что может сделать армия США – быть готовыми к тому, что у нас есть военные варианты, которые наш президент может использовать при необходимости", — сказал Мэттис в своем выступлении на ежегодной конференции американской армии.

Он напомнил, что Вашингтон и ООН продолжают предпринимать дипломатические усилия для разрешения ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР.

Напомним, в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

В частности, 19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа "собачьим лаем", лидер КНДР Ким Чен Ын счел речь Трампа объявлением войны Пхеньяну.

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