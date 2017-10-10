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Главная » Мир » Польша решила создать киберармию

Польша решила создать киберармию

Польша решила создать киберармию
Антони Мацеревич / Фото из открытых источников

Минобороны страны выделит на эти цели 2 млрд злотых

10.10.17 29
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Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил о том, что на создание "армии" для противодействия угрозам в киберпространстве будет выделено 2 млрд злотых (более 550 млн долларов).

Такое заявление он сделал во время форума по кибербезопасности Сybersec-2017 в Кракове, сообщает "Укринформ".

По его словам, численность "киберармии" будет составлять 1 тыс. человек.

"Мы осознаем, какой значительной является ответственность Польши, учитывая ключевую роль на восточном фланге НАТО. Поэтому решение, которое мы хотим реализовать в ближайшие годы, - это создание кибернетических войск численностью менее 1 тыс. военнослужащих, способных к борьбе в киберпространстве", - заявил Мацеревич.

Необходимость создания польской "киберармии" он обосновал, в частности, угрозой со стороны России.

"Наш главный противник сделал информацию одним из своих важнейших видов оружия и каждый день пытается влиять на наши действия и мышление в соответствии со своими потребностями", - констатировал Мацеревич.

Он напомнил, что в прошлом году президент России Владимир Путин подписал новую доктрину безопасности, предусматривая в ней создание кибервойск.

Напомним, хакеры из РФ атаковали смартфоны военных на базах НАТО в Балтии и Польше.

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