В Атлантике сформировался 15 шторм в этом сезоне

Об этом со ссылкой на Twitter Национального центра США по слежению за ураганами, сообщают мировые СМИ.

"Шторм сформировался над Атлантическим океаном и не представляет опасности для каких-либо территорий в течение следующих 5 дней", - говорится в сообщении.

Данный шторм является уже 15-м в этом сезоне, сообщает CNN.

Отмечается, что шторм сформировался над океаном в 1384 км юго-западнее Азорских островов.

По прогнозам, "Офелия" будет усиливаться по мере приближения к восточному побережью США и в пятницу станет ураганом.

Напомним, Пуэрто-Рико "практически уничтожен".