В результате лесных пожаров в штате Калифорния в США погибли минимум 10 человек.
Об этом сообщает Радио Cвобода.
Сильный ветер раздул пламя, способствуя распространению огня. Свои дома покинули около 20 тысяч человек, спасаясь от огненной стихии.
Пожар уничтожил сотни домов и предприятий. Многие дороги перекрыты. Густой дым распространяется в сторону Сан-Франциско и Окленда.
В округах Северной Калифорнии Напа, Сонома и Юба объявили чрезвычайное положение.
Телеканал NBC обнародовал кадры cтрашного пожара в Калифорнии.
Напомним, в Калифорнии одновременно вспыхнули 5 лесных пожаров