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Главная » Мир » 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США

68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США

68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США
Ивана Трамп / Фото: PrevNext

47-летняя Мелания Трамп восприняла это слишком серьезно

10.10.17 974
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Экс - супруга Дональда Трампа 68-летняя Ивана назвала себя первой леди страны.

На что уже отреагировала нынешняя жена президента США - 47-летняя Мелания. 

Об этом сообщает Reuters.

Во время интервью на телеканале ABC Ивана в шутку назвала себя первой леди, рассказывая о книге "Выращивая Трампа".

"У меня есть прямой номер телефона в Белом доме, но я на самом деле не хочу туда звонить, потому что там Мелания", - рассказала Ивана, которая была замужем за Дональдом Трампом с 1977 по 1992 годы.

"Я действительно не хочу вызвать какую-то ревность или что-то подобное, потому что вообще-то я - первая жена Трампа, ясно? Я - первая леди, ясно?", - сказала мать Иванки Трамп.

Это была шутка, но нынешняя супруга Трампа, похоже, восприняла ее слишком серьезно. Тем более, что в книге Иваны есть и такой пассаж о Мелании: "Мне кажется, для нее жить в Вашингтоне – это ужас. Но лучше она, чем я, потому что я бы ненавидела Вашингтон… Мне нравится моя свобода".

Позже представитель Мелании Трамп выступил с заявлением.

"Миссис Трамп сделала Белый дом домом для Бэррона (сына Мелании и 71-летнего Трампа) и президента. Она любит жить в Вашингтоне и ее уважают в роли первой леди Соединенных Штатов. Она планирует использовать ее титул и роль, чтобы помогать детям, а не продавать книги. В заявлении бывшей жены нет никакого смысла, это, к сожалению, сделано только для привлечения внимания и создания шума ради собственной выгоды", - говорится в сообщении.

Отметим, Ивана Трамп состояла в браке с Дональдом Трампом в 1977-1992 годах. 

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