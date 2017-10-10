Мэр Барселоны предложила снизить градус

Одного референдума недостаточно для того, чтобы провозгласить независимость Каталонии.

Об этом заявила мэр Барселоны Ада Колау, передают мировые СМИ со ссылкой на El Pais.

"Результаты голосования не могут стать гарантией для провозглашения независимости, но являются возможностью для построения диалога и международного посредничества", - заявила Колау.

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Она также призвала лидеров Каталонии и Испании снизить градус напряженности к диалогу и начать "строить мосты", снижая при этом напряженность в обществе.

Кроме того, мэр Барселоны призвала испанского премьера Мариано Рахоя не применять статью 155 конституции, которая предусматривает приостановление статуса автономии Каталонии.

Напомним, Франция не намерена признавать независимость Каталонии.