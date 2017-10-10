Умер экстрасенс Аллан Чумак

Целитель Аллан Чумак скончался в Москве в возрасте 82 лет.

Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.

О смерти советского и российского телевизионного экстрасенса сообщила и его супруга Людмила.

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"Это произошло вчера вечером, да, — сказала она, отказавшись уточнять причины смерти Чумака. — Ушел из жизни человек — этого достаточно".

Напомним, Аллан Чумак получил известность в конце 80-х — начале 90-х годов. Он проводил телевизионные сеансы, в ходе которых, по его собственному утверждению, "заряжал" воду, мази и другие субстанции. Во время всего процесса Чумак не произносил ни слова, а только шевелил губами.