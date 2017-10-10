В Австрии промоутер стал жертвой закона о запрете паранджи

В Австрии полиция задержала и оштрафовала мужчину, который рекламировал магазин электроники в костюме акулы. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на The Telegraph.

В Австрии с 1 октября вступил в силу запрет на ношение закрывающих лицо мусульманские паранджу, бурку и никаб. Также власти запретили маскарадные маски не в праздничные дни и медицинские маски, если это не прописано врачом. При этом в отношении самих врачей, закрывающих лицо от потенциальной инфекции, ограничения не действуют.

Полиция подошла к промоутеру, рекламирующему на улице магазин электроники McShark. Они попросили его снять голову акулы, но тот отказался, ведь так бы он нарушил контракт с магазином. В итоге он был оштрафован на 150 евро.

"Я просто выполнял свою работу. Я не знал, что закон доходит до того, что нужно штрафовать талисманов", - сказал мужчина.

Компания написала на Facebook: "К сожалению, один из наших промоутеров стал жертвой нового закона на открытии нашего нового магазина!".

Это уже не первый случай штрафа за ношение вещей, которые закрывают лицо. Активиста Рашида Некказа оштрафовали за то, что он закрыл лицо плакатом с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом.