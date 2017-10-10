Чешский президент предложил России заплатить за оккупированный Крым

Президент Чехии Милош Земан назвал аннексию Россией Крыма "завершенным делом" и предлагает узаконить ее с помощью выплат Украине. Об этом он заявил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Европейская правда.

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - подчеркнул он

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос уже решен.

"Крым - это аннексия, без сомнения. Это завершенное дело", - заявил он.

Земан объяснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война".

"Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну", - отметил чешский президент.

На этом основании Земан сделал вывод, что "война" неизбежна также в случае сохранения усилий Украины по возвращению Крыма.

"Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", - обратился он к депутатам.

Напомним, немецкие и австрийские парламентарии намерены посетить оккупированный Крым весной следующего года для участия в Международном экономическом форуме, который пройдет в Ялте.