Укравтодор хочет соединить автобаном Львов с Будапештом

Время на пересечение Карпат планируют сократить с 3,5 до 2 часов

Укравтодор построить автобан Львов - Будапешт через пропускной пункт "Дыйда". Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

В рамках реализации этого проекта Укравтодор совместно с Всемирным банком начал подготовку pre-feasibility study проекта строительства (реконструкции) дороги I категории Львов - Мукачево.

"Эта дорога станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Прибалтики в страны Восточной и Южной Европы, а также обеспечит устойчивое сообщение Закарпатья с другими регионами Украины", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф, а проезд по ней занимает около 3,5 часов. После реконструкции время в пути сократится до двух часов. Автомагистраль соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в случае принятия Верховной Радой законопроекта "О концессиях" строительство платных автодорог в Украине может начаться уже в 2018 году. Речь идет о комфортных для проезда автомобилей платных автодорогах, которые инвесторам предложат строить на условиях концессии.