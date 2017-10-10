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Главная » Мир » Видео Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков

Видео Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков

<span class="label red">Видео</span> Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков
Коллаж: armariolibre.com.do

Человечество меняет климат в 170 раз быстрее, чем на это способна природа

10.10.17 4697
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Украинский климат из умеренного превращается в смесь пустыни и тропиков.

Лихорадит не только нашу страну, но и весь мир, говорится в сюжете ТСН.

Резко возросло количество ураганов высшей категории в США, а в Украине стали уже привычными тропические ливни в Днепре, Харькове и других городах. Летом может выпасть град и снег, а смерчи стали частыми "гостями" на Полтавщине и Кировоградщине. Месячные нормы осадков почти не изменились, но если раньше это были небольшие дожди в течение длительного времени, то теперь нередко длительная засуха сменяется мощным ливнем, которая становится бедствием для городского хозяйства.

Специалисты объясняют, что глобальное потепление уже ощущает каждый – планета возвращает долг небрежного отношения к ней. Человечество меняет климат в 170 раз быстрее, чем на это способна природа, и ответственность здесь - коллективная.

Климатолог Татьяна Адаменко говорит, что за последнее столетие благодаря выбросам и парниковому эффекту Земля разогрелась больше чем на градус – и этого оказалось достаточно, чтобы планету начало лихорадить. В Украине же температура поднялась еще сильнее, а стихийных явлений в этом году произошло вдвое больше, чем в прошлом.

Буковые леса Украины попали в список природного наследия ЮНЕСКО. Люди не прикасаются к ним – все контролирует природа. Однако зимы выдаются теплыми и малоснежными, семена бука просто не прорастают, а частые ураганы разрушают даже то, что успело вырасти.

"В России и Беларуси бук не растет", - рассказывает эколог Галина Стрямец и объясняет, что несколько теплых зим подряд могут просто уничтожить шансы на естественное обновление букового леса. За этим потянется целая цепь птиц, которые питаются буковыми орешками, и связанные уже с ними перемены, ибо в природе все очень взаимосвязано.

Ряд изменений – и украинские города уже регулярно страдают от аномальных ранее ливней. К примеру, на Одессу в сентябре за один день вылились три месячных нормы воды – настоящая тропическая непогода, к которой коммунальная инфраструктура просто не готова. Муниципалитеты уже начали промывать сливные канализации и закупать оборудование для предотвращения наводнений.

Но одних лишь чистых ливневок недостаточно, ведь проблемы украинских городов глубже – большинство подземных коллекторов, которые удерживают дождевую воду, еще советские, поэтому рассчитаны на умеренный климат. В том же Днепре их количество необходимо увеличивать втрое, поскольку с каждым годом стихийных явлений в Украине становится все больше.

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