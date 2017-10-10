Евросоюз расширил санкции против КНДР

Совет Евросоюза в рамках выполнения решения Совета безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР в ответ на продолжения ядерных и ракетных испытаний. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает 112 Украина.
Санкции имеют секторальный характер.
Меры, одобренные резолюцией Совета безопасности ООН, включают запрет на продажу газоконденсатных жидкостей в КНДР и на импорт текстиля. Новые меры также включают ограничения на продажу нефтепродуктов и сырой нефти в Северную Корею. Кроме этого, странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.
Напомним, 12 сентября Совет безопасности ООН единогласно одобрил разработанную Соединенными Штатами резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи.