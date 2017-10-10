Президентом ПАСЕ избрали киприотку Стеллу Кириакидес

На выборах президента Парламентской ассамблеи Совета Европы победила представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес. Об этом сообщает Европейская правда.

В третьем туре ее поддержали 132 депутата. 84 членов ПАСЕ проголосовали за другого кандидата - литовца Эмануэлиса Зингериса.

Киприотка лидировала во время двух туров голосования, но не смогла получить абсолютное большинство. В третьем туре для победы было достаточно простого большинства голосов.

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Напомним, в конце марта 2017 года в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что он не был уполномочен ассамблеей или его органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

Аграмунт подал в отставку 6 октября – по его словам, по состоянию здоровья. Ранее голосование в ПАСЕ за отставку Аграмунта было назначено на 9 октября.

Исполняющим обязанности главы ПАСЕ автоматически стал сэр Роджер Гейл, старший вице-президент ассамблеи.