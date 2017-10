На службе у Путина. Как Россия разжигает расизм в США

Российская реклама в американском сегменте Facebook, противопоставляющая белых американцев темнокожим, стала сюрпризом для многих жителей США, - пишет Тернелл Джермен Старр. На рекламные объявления, созданные с целью натравить белый электорат Трампа на активистов международного движения Black Lives Matter, выступающего против расовой дискриминации, а также на меньшинства в целом, потрачено не менее $100 тыс. Ярким примером такой расистской рекламы стал образ стреляющей чёрной женщины, который, по задумке российских пропагандистов, должен вызывать страх у белых. При этом одним Facebook Россия не ограничивается. В качестве инструмента пропаганды Кремль всё чаще использует Instagram и Google.

Впрочем, не стоит удивляться тому, что Россия пытается сеять расизм в американском обществе, убеждён колумнист The Washington Post. Кремль это делает со времён СССР, научившись с помощью эскалации расизма достигать политических целей на международной арене. Причём жертвой такой пропагандистской работы становилось не только американское общество. Политика расизма и унижения была распространена и на территории самого Союза.

Первые среди равных

Официально словом "Республика" в СССР называли страны, которые имели автономию. Но на самом деле это были колонии с центром в Москве. Одна из основных задач колонизатора — показать превосходство своей расы над людьми, проживающими на захваченной территории, давая понять им, кто теперь новый хозяин. Ярким примером политики Кремля именно как захватчика стал Голодомор в Украине. Во время сталинской коллективизации украинские селяне выступили против неё, что никак не входило в планы кремлёвской номенклатуры. Ответом Сталина на движение сопротивления стал геноцид украинского народа.

Жители бывшего СССР хорошо знают, что политика современной России — это не что иное, как продолжение политики Союза

Терри Мартин, соавтор книги A State Of Nations: Empire And Nation-Building In The Age Of Lenin And Stalin ("Страна наций: Империя и строительство государства во времена Ленина и Сталина"), в интервью The Atlantic говорит, что стремление Сталина построить единое советское государство вскоре утвердило другую идею: русский народ выше всех других этносов. "Именно в середине 1930-х годов появилось понятие "русские — первые среди равных", — рассказывает Мартин. — И это пропагандировалось под слоганом "дружба народов". Сразу становится понятно, кто в такой "дружбе" главный".

Но расистская политика и пропаганда Кремля начала формироваться ещё раньше.

Важный элемент политики

В начале 1920-х годов советские власти приглашали темнокожих со всего мира учиться в СССР, декларируя, что в их стране все равны. Ракель Грин, преподаватель русского языка в колледже Гриннелла, опубликовала исследование о том, как в детских советских учебниках африканских детей изображали в негативном контексте, а саму Африку, как нецивилизованный континент. Темнокожего американца Роберта Робинсона, прожившего чуть более месяца в СССР, власти Союза использовали для пропаганды. Когда он понял, что русские такие же расисты, как и американцы, он сбежал из страны с помощью угандийских дипломатов.

В разгар строительства коммунизма, в 1927 году, СССР начал в Узбекистане кампанию по запрету хиджабов. Целью Кремля была попытка превратить узбеков в "русских", ведь узбекская культура, по мнению советской номенклатуры, была примитивной.

Страх перед "старшим русским братом" до сих пор живёт во многих жителях бывшего СССР. Тернелл Джермен Старр во время визита во Львов повстречал мужчину лет 80, который рассказал ему историю Украины. "Украина долго была колонией Москвы, и Россия хочет нас вернуть", — сказал пожилой мужчина. Жители бывшего СССР хорошо знают, что политика современной России — это не что иное, как продолжение политики Союза.

Когда мы начнём воспринимать Россию как государство, которое пытается ставить себя над другими державами, мы сможем понять её тактику. Расовая пропаганда была важным элементом политики "превосходства" во времена СССР. И если сегодня путинская Россия применяет похожую тактику к США, американцы не должны этому удивляться.

По материалам: The Washington Post

Перевод Даниила Непочатова