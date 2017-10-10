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Главная » Мир » Россия может потерять статус члена Совета Европы

Россия может потерять статус члена Совета Европы

Россия может потерять статус члена Совета Европы
Турбьерн Ягланд / Фото: EPA

РФ должна возобновить выплаты в бюджет организации

10.10.17 539
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Если Россия не возобновит выплаты в бюджет Совет Европы, она может потерять статус члена организации.  Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время дебатов в ПАСЕ, передает Европейская правда.

Ягланд попросил депутатов не принимать российские платежи как чисто финансовую проблему.

"Это не финансовая проблема. Просто недопустимо, когда страна-член не платит в бюджет организации. Если государство не платит, она не может быть членом", - пояснил генсек, отметив, что вклад РФ составляет 10% бюджета Совета Европы.

Это заявление стало первым признанием возможности выхода России из состава Совета Европы со стороны генсека СЕ

Ягланд отметил, что пока неизвестно, поступит платеж от РФ в следующем году, и он пытается договориться с россиянами о восстановлении платежей.

"Если они не будут платить в следующем году, ситуация будет еще более небезопасной, в том числе политически. Но сейчас я сконцентрирован на поиске решения проблемы", - отметил он.

Генсек призвал представителей ПАСЕ "посмотреть, что стало причиной конфликта", хотя не уточнил, какой ответ на этот вопрос он дает для себя.

Напомним, Россия приняла решение приостановить выплату взносов в Совет Европы за 2017 год из-за "глубокого кризиса" и "деградации" ПАСЕ.

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