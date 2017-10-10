В Барселоне полиция усилила меры безопасности

Полиция и гражданская гвардия взяли под охрану общественные здания и закрыли доступ в парк вокруг парламента Каталонии в Барселоне. Об этом пишет DW.
Полиция усиливает меры безопасности в преддверии заседания парламента Каталонии, на котором глава регионального правительства Карлес Пучдемон может объявить о независимости региона от Испании.
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Выступление Пучдемона ожидается в 18.00 (19.00 по Киеву). К этому времени сторонники независимости Каталонии намерены начать манифестацию перед парламентом.
Ранее Высший суд Каталонии обязал Национальную полицию Испании совместно с местной полицией Mossos обеспечить охрану здания парламента.