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Главная » Мир » Каталонцы имеют право определять свое будущее, – премьер Шотландии
Референдум за независимость Каталонии

Каталонцы имеют право определять свое будущее, – премьер Шотландии

Каталонцы имеют право определять свое будущее, – премьер Шотландии
Никола Стерджен / Фото: pinknews.co.uk

Никола Стерджен призвала испанское правительство сесть за стол переговоров с правительством Каталонии

10.10.17 25
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что каталонцы имеют право определять свое будущее. Об этом она заявила перед запланированным выступлением президента Каталонии в парламенте, передает Европейская правда со ссылкой на BBC.

"Вопрос будущего Каталонии вызвал особый интерес Шотландии, которая провела свой собственный референдум о независимости в 2014 году. Однако разница заключается в том, что это было сделано законно", – отмечает BBC.

Первый министр Шотландии призвала к диалогу, заявив, что настало время для испанского правительства сесть за стол переговоров с правительством Каталонии.

"Настало время для них поговорить и найти путь вперед – путь вперед, который уважает верховенство права, но и путь вперед, который также уважает демократию и уважает право народа Каталонии определять собственное будущее", – заявила она.

Напомним, вечером 10 октября лидер Каталонии Карлес Пучдемон выступит с обращением к местному парламенту, в котором может попросить парламентариев провозгласить независимость на основании принятого в прошлом месяце закона о референдуме.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей на референдуме 1 октября высказались за независимость от Испании.

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