Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Туск призвал Пучдемона не провозглашать независимость Каталонии
Референдум за независимость Каталонии

Туск призвал Пучдемона не провозглашать независимость Каталонии

Туск призвал Пучдемона не провозглашать независимость Каталонии
Дональд Туск / Фото: European Parliament

Глава Евросовета попросил премьер-министра Испании найти пути ненасильственного урегулирования конфликта

10.10.17 24
100

Глава Европейского Совета Дональд Туск призвал лидера Каталонии Карлеса Пучдемона не провозглашать независимость от Испании. Об этом сообщает Радио Свобода.

Выступая во вторник, 10 октября, на форуме регионального единства ЕС в Брюсселе, Туск заявил, обращаясь лично к каталонскому лидеру, о необходимости следовать конституции страны и не принимать решений, которые сделают невозможным диалог с Мадридом.

Глава Европейского Совета сообщил, что призвал также премьер-министра Испании Мариано Рахоя найти пути ненасильственного урегулирования конфликта вокруг Каталонии.

Ранее против одностороннего объявления независимости Каталонией и в поддержку единства Испании выступили Франция и Германия.

Сегодня, 10 октября, ожидается выступление Пучдемона в каталонском парламенте, где он может объявить о выходе автономной области из состава Испании.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Каталонцы имеют право определять свое будущее, – премьер ШотландииВ Барселоне полиция усилила меры безопасностиМэр Барселоны предложила снизить градус

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 5685
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5871
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4139
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3245
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2681
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1441
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3865
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2456
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2585
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1870
  1. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 8942 / 10155
  2. Суд обязал испанскую полицию взять под охрану парламент Каталонии 6767 / 7468
  3. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 4373 / 4911
  4. Третий не лишний. Что показали переговоры Волкера и Суркова в Белграде 2529 / 2950
  5. Сало в сентябре рекордно подорожало 2234 / 2454
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2158 / 59383
  7. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2010 / 2209
  8. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 2007 / 2228
  9. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 1749 / 1898
  10. 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США 1700 / 1873
  1. Простая арифметика. Как научить детей учиться 17 / 3865
  2. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 16 / 1898
  3. Донбасс отрабатывает свою карму, — блогер Олег Пономарь 15 / 100388
  4. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 14 / 10155
  5. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 14 / 2209
  6. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 9 / 5685
  7. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 9 / 2228
  8. Искать по-серому. Как работают частные детективы в Украине 7 / 1037
  9. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 7 / 29361
  10. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 7 / 4911
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.