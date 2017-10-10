Все, что мы хотели – это референдум в "шотландском стиле", – глава Каталонии

Каталонское правительство 18 раз обращалось к правительству Испании с запросом на проведение референдума

Каталония хотела законного проведенния референдума по вопросу независимости наподобие того, который состоялся в Шотландии. Об этом заявил президент Каталонии Карлес Пучдемон в своем выступлении перед парламентом Каталонии, передает Европейская правда.

"Мы делали запросы 18 раз, – сказал Пучдемон. – Все, что мы хотели – это проведение референдума в шотландском стиле, где обе стороны смогли определить свои взгляды на будущее. Нам было отказано, снова и снова".

"Мы не сумасшедшие, мы не мятежники, мы просто нормальные люди, которые хотят голосовать. У нас нет ничего против Испании – наоборот, мы хотим лучшего понимания", – добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туск призвал Пучдемона не провозглашать независимость Каталонии

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.