Все, что мы хотели – это референдум в "шотландском стиле", – глава Каталонии

Каталония хотела законного проведенния референдума по вопросу независимости наподобие того, который состоялся в Шотландии. Об этом заявил президент Каталонии Карлес Пучдемон в своем выступлении перед парламентом Каталонии, передает Европейская правда.
"Мы делали запросы 18 раз, – сказал Пучдемон. – Все, что мы хотели – это проведение референдума в шотландском стиле, где обе стороны смогли определить свои взгляды на будущее. Нам было отказано, снова и снова".
"Мы не сумасшедшие, мы не мятежники, мы просто нормальные люди, которые хотят голосовать. У нас нет ничего против Испании – наоборот, мы хотим лучшего понимания", – добавил он.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.