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Главная » Мир » Инфографика Пучдемон предложил парламенту Каталонии отложить объявление независимости
Референдум за независимость Каталонии

Инфографика Пучдемон предложил парламенту Каталонии отложить объявление независимости

<span class="label red">Инфографика</span> Пучдемон предложил парламенту Каталонии отложить объявление независимости
Карлес Пучдемон / Фото: Радио Свобода

Глава Каталонии хочет провести переговоры по поводу статуса региона

10.10.17 48
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Лидер Каталонии Карлес Пучдемон предложил отложить провозглашение независимости региона. Об этом сообщает пресс-службу каталонского правительства в Twitter.

"Избирательные бюллетени говорят "да" независимости, и это единственный язык, который мы понимаем. Сегодня я беру на себя обязательство, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Мы предлагаем приостановить действие декларации независимости на несколько недель и использовать это время для диалога", – сказал Пучдемон.

Глава Каталонии озвучил официальные результаты референдума о независимости региона. "За" проголосовали 90,18%, или 2 044 038 участников референдума, "против" – 7,83%, или 177 913 человек

По словам Пучдемона, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством, передает Русская служба ВВС.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил Пучдемон.

В начале выступления Пучдемон заявил, что "не планирует никаких угроз или оскорблений", а хочет "деэскалации напряженности".

"Стало очевидным, что это уже не внутренние проблемы. Ситуация в Каталонии в настоящее время является европейским вопросом", – заявил он.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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