Лидер Каталонии Карлес Пучдемон предложил отложить провозглашение независимости региона. Об этом сообщает пресс-службу каталонского правительства в Twitter.

"Избирательные бюллетени говорят "да" независимости, и это единственный язык, который мы понимаем. Сегодня я беру на себя обязательство, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Мы предлагаем приостановить действие декларации независимости на несколько недель и использовать это время для диалога", – сказал Пучдемон.

President @KRLS: "We propose the suspension of the effects of the declaration of independence for a few weeks, to open a period of dialogue" — Catalan Government (@catalangov) 10 октября 2017 г.

President @KRLS: "The ballots boxes said yes to independence, and this is the only language we understand" — Catalan Government (@catalangov) 10 октября 2017 г.

Глава Каталонии озвучил официальные результаты референдума о независимости региона. "За" проголосовали 90,18%, или 2 044 038 участников референдума, "против" – 7,83%, или 177 913 человек

По словам Пучдемона, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством, передает Русская служба ВВС.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил Пучдемон.

В начале выступления Пучдемон заявил, что "не планирует никаких угроз или оскорблений", а хочет "деэскалации напряженности".

"Стало очевидным, что это уже не внутренние проблемы. Ситуация в Каталонии в настоящее время является европейским вопросом", – заявил он.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.