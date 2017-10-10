Шотландия намерена определить свое будущее после Brexit, – Стерджен

Стерджен также призвала Евросоюз осудить жесткие действия испанской полиции во время референдума о независимости Каталонии

Шотландцы должны иметь возможность выбрать свое будущее, как только будут определены условия выхода Великобритании из Европейского Союза. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, выступая во вторник перед соратниками по партии, передает Радио Свобода.

Стерджен также призвала Евросоюз осудить жесткие действия испанской полиции во время референдума о независимости Каталонии.

9 октября участники ежегодной конференции Шотландской национальной партии выразили солидарность со сторонниками выхода Каталонии из состава Испании.

Напомним, в конце марта 2017 года Стерджен подала британскому премьеру Терезе Мэй запрос о проведении нового референдума о независимости Шотландии – до весны 2019 года.

Предыдущее голосование по этому вопросу состоялось в сентябре 2014 года. Тогда около 55% шотландцев предпочли остаться в составе Соединенного Королевства.