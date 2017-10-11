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Главная » Мир » Рим не признает Каталонию независимой
Референдум за независимость Каталонии

Рим не признает Каталонию независимой

Рим не признает Каталонию независимой
Фото из открытых источников

В Испании продолжается мощнейший кризис

11.10.17 25
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После подписания Декларации о независимости Каталонии, глава МИД Италии Ангелино Альфано заявил, что одностороннее провозглашение независимости является неприемлемым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление итальянского министерства.

"Италия считает одностороннее провозглашение независимости неприемлемым и отвергает любую эскалацию. Мы выражаем нашу уверенность в способности испанского правительства защитить конституционный строй и законность и, следовательно, обеспечить уважение прав всех граждан", - говорится в тексте.

По словам Альфано, ранее Италия неоднократно призывала Каталонию провести переговоры с Мадридом.

Напомним, Франция не намерена признавать независимость Каталонии.

 

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