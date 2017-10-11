Китай вплотную занялся проблемой безработицы

Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР запустило масштабную кампанию по трудоустройству 90% оставшихся без работы выпускников вузов.

Как сообщает МРК, специально для них будут открыты классы профессиональной переподготовки, проводиться семинары по предпринимательской деятельности. Цель программы – помочь безработным людям с высшим образованием открыть собственный бизнес.

Министерство финансов, в свою очередь, приняло решение увеличить размер пособий по безработице до 90% от МРОТ.

Отмечатеся, что в нынешнем году КНР планирует создать 11 млн новых рабочих мест. Вместе с тем, рынок труда лишь в нынешнем году пополнился рекордными 8 млн выпускников вузов. Кроме того, в 2017-м несколько сот тысяч работников попали под сокращения из-за закрытия предприятий сталелитейной и других отраслей, страдающих от кризиса перепроизводства.

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Кроме того, в нынешнем году Китай закрывает действующие и останавливает строительство новых угольных ТЭС общей мощностью 50 млн кВт, ликвидирует избыточные сталелитейные мощности на 50 млн тонн, сокращает добычу угля на 150 млн тонн. В минувшем году для помощи потерявшим работу в ходе реструктуризации экономики Китай выделил 100 млрд юаней (порядка $15 млрд). Средства направлены в основном на профессиональную переподготовку и помощь в трудоустройстве попавшим под сокращения.

По прогнозам China International Capital Corp., в ближайшие несколько лет из-за реструктуризации промышленности работу потеряют до 3 млн человек. Банкротства и сокращения грядут в стале- и стеклолитейной, цементной и угольной промышленности, где наблюдается значительный переизбыток мощностей. Там будет сокращено до 30% рабочих мест.