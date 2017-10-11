Соединенные Штаты отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для проведения учений вблизи северокорейских границ.
Об этом сообщает Лента.ру.
В полете американские бомбардировщики, отправившиеся с авиабазы на острове Гуам, сопровождали южнокорейские истребители.
Самолеты отработали нанесение ударов по наземным целям у восточного побережья Корейского полуострова, после чего пересекли территорию Южной Кореи и направились в район Желтого моря. После этого, по словам американских военных, они провели учения с участием японских истребителей.
Напомним, Евросоюз расширил санкции против КНДР.