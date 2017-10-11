В Мадриде назвали Пучдемона трюкачом

Глава МИД уверен, что часть каталонцев не может решать за всю Испанию

Выступление лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в парламенте по случаю провозглашения независимости было трюком, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Reuters.

"Речь Карлеса Пучдемона перед каталонским парламентом во вторник была “хитростью, чтобы сказать одно, а делать противоположное”, - сказал он.

Дастис также подчеркнул, что часть каталонцев не может решать за всю Испанию, и правительство не может на это согласиться.

Напомним, вечером 10 октября, выступая перед парламентом автономии Пучдемон обратился с просьбой отложить рассмотрение вопроса о независимости.

Позже он и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали Декларацию представителей Каталонии, в которой Каталония провозглашается независимым государством. Отмечается, что документ не вступит в силу до переговоров с испанским правительством.